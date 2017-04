Politiet holder møte for å vurdere nye beredskapstiltak

Møtet begynner klokken 10, opplyste beredskapssjef Knut Smedsrud i Politidirektoratet (POD) til NTB søndag.

Møtet holdes etter at PST oppjusterte trusselnivået i Norge for en periode på to måneder. PST-sjef Benedicte Bjørnland slo på en pressekonferanse søndag ettermiddag fast at det er sannsynlig at Norge kan bli rammet av et terrorangrep i 2017.

PSTs pressekonferanse ble holdt i forbindelse med funn av en sprengladning på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av angrepet i Stockholm fredag.

Politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen har midlertidig bevæpnet seg etter angrepet i den svenske hovedstaden. Politiet har også økt tilstedeværelsen i de største byene.

