Politiet i gang med brannetterforskning

– Vi er så vidt i gang med taktisk etterforskning og har foreløpig ingen teori om brannårsak, sier vaktleder Rikke Lyngdal ved Stavanger politistasjon ved 11.15-tiden andre påskedag.

Tekniske undersøkelser av branntomta er foreløpig ikke i gang, og det er usikkert om slike undersøkelser kommer i gang før tirsdag.

Brannvesenet avsluttet arbeidet med etterslukking på branntomta ved 11-tiden mandag.

Har kontakt med de nye eierne

Vaktleder Rikke Lyngdal sier politiet nå vil prioritere avhør av folk som kjenner huset, deriblant de som overtok huset like før påske.

De nye eierne skal være utenlands, men politiet har nå oppnådd kontakt med dem.

– Er det nå avklart om det var folk i huset da brannen oppsto?

– Det er for tidlig å si helt sikkert, men i øyeblikket er det lite som tyder på det, sier Lyngdal til Aftenbladet mandag formiddag.

I full fyr

Klokken 02.30 natt til mandag fikk politiet melding om boligbrannen like ved kommunegrensen til Sola. Huset sto i full fyr da nødetatene kom til stedet like etter.

– Det er for varmt og for mye ild til at røykdykkere kan gå inn og undersøke huset, sa operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt til NTB litt før klokken 3.

Både politi og brannvesen opplyste at brannen var på Nesbuveien i Sola kommune, men boligen skal ligge i Stavanger kommune.

En drøy time senere forteller Solheim at brannvesenet har fått søkt gjennom huset, som han beskriver som helt utbrent, uten å gjøre noen funn.

Etterslukking til mandag formiddag

Klokken 5 opplyser politiet og brannvesenet at brannen er slukket, men at etterslukking vil pågå fram til rundt klokken 10 mandag formiddag.

– Vi jobber fremdeles med å få tak i eierne og finne ut om det var noen som hadde tilhold der, sier Solheim og legger til at det skal gjøres ytterligere undersøkelser på dagtid.

Ved 07.30-tiden opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm at brannvesenet har gjennomsøkt brannruinen uten å gjøre funn av personer.

– Samtidig var huset så utbrent at vi ikke kan si det hundre prosent sikkert, opplyser han.

Brannårsaken foreløpig ukjent

Politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan brannen startet. Trolig vil de heller ikke få svar på det i løpet av dagen. Politiet venter på at teknikere skal undersøke tomta, men de kommer trolig ikke 2. påskedag.

Det var vindstille og ingen umiddelbar fare for spredning eller behov for evakuering i forbindelse med brannen.

