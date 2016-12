– Du har et ansvar for å følge med på trafikken bak hvis du kjører senere enn fartsgrensen, sier lensmann Dag Hovden.

VALLE: - Vi får ofte høre at vi ikke stopper de som hindrer trafikken, men det gjør vi, sier Hovden, som er lensmann ved Valle og Bykle lensmannskontor til Fædrelandsvennen.

I et innlegg på Facebook skriver politiet i Setesdal om en bilist som ble stoppet for å ha kjørt for sakte 21. desember i år.