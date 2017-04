Politiet tror russen presser sjåfører

I helgen sjekket politiet én buss som var registrert for 17 personer, men hvor det var 30 om bord, melder NRK. Espen Molland i politiets ungdomsgruppe i Sandefjord tror mange av sjåførene utsettes for stort press og at de også kan bli lurt av russen de kjører for. Han forteller om russ og mindreårige som gjemmes om bord, så sjåførene ikke skal finne dem.

– Sjåførene er ansvarlige for sikkerheten og vet hvor mange som har lov til å være på bussen. Noen av sjåførene jeg har snakket med har ikke kjørt mer enn én eller to netter fordi de er klare på at de følger trafikkreglene, og da blir de byttet ut. Noen busser har byttet sjåfør flere ganger i løpet av påsken fordi de følger trafikkreglene, forteller Molland.

Russepresident Emma Davidsen i Vestfold sier russestyrene har jevnlig kontakt med russebussjåførene og tror samarbeidet stort sett er godt.

– Bussjåførene ønsker kun det beste for russen og at det ikke skal skje noe. Det er trist om sjåførene skal miste jobben sin fordi de følger reglene, sier Davidsen, som ikke tror russen mener å presse sjåførene.

