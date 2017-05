Prognoser viser lysere tider i norsk økonomi

En økonomi-måling viser at det går veien for regjeringen, ifølge Aftenposten. Målingen viser at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge neste år blir tre ganger så høy som den var i bunnåret 2016. I tillegg blir den tilpasningsdyktige lønnsveksten, som ble rekordlav i fjor, nesten dobbelt så høy neste år.

Ledigheten målt av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i 2014 var ledigheten på 3,5 prosent før den steg til 4,4 prosent i 2015 og videre opp til 4,7 prosent i 2016. I 2017 har den gått ned til 4,3 prosent og prognosene for 2018 anslår ledigheten nede på 4,10 prosent.

Også lønnsvekst og sysselsetting har økt siden det nådde bunnen i 2016. Prognosene for lønnsvekst går fra 1,7 prosent i fjor til 3,1 prosent i 2018.

Antall nye jobber som var omtrent null i fjor, stiger til rundt 25.000 neste år. Målingen viser at sysselsettingen går fra 0,1 prosent i 2016 til 0,9 prosent i 2018.

– I revidert nasjonalbudsjett 2017 anslår vi at sysselsettingsveksten allerede neste år vil være høyere enn befolkningsveksten, slik at andelen begynner å stige, sa Siv Jensen til NTB torsdag.