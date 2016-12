Riksrevisjonens rapport om manglene ved Sjøforsvarets fem fregatter holdes hemmelig for store deler av Stortinget.

De siste årene har flere medier rapportert at fregattene som kostet Forsvaret over 20 milliarder kroner, har manglet reservedeler, mannskap, og at de er blitt liggende ved kai.

I juni oversendte Riksrevisjonen sin rapport etter å ha undersøkt om Forsvaret har etablert et fregattvåpen som forutsatt av Stortinget. Riksrevisor Per-Kristian Foss mente undersøkelsen ville være nyttig når Stortinget skulle behandle langtidsplanen for Forsvaret.