Rovviltnemnd-leder: Ulven hadde tatt færre sau med raskere saueraser

Norsk kvit sau er den vanligste sauerasen i Norge. Den er avlet fram for å gi mye kjøtt, og den er stor og tung.

– En av grunnene til at ulv kan ta så mye sau som den gjør nord i Akershus om dagen, er at sauene av denne rasen ikke ar så lett for å løpe vekk eller beskytte seg, sier Øyvind Solum, leder for Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, til NRK. Han er fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Akershus.

– Med andre raser vil man få noe mindre tap. Så lenge bøndene ikke prøver andre raser, har de ikke prøvd ut alt som er mulig for å få ulv og sau til å sameksistere, i hvert fall på en bedre måte, sier han.

Ulv har tatt store mengder sau i Hurdal i sommer. Lederen av Hurdal Sau og Geit, Ketil Melvold, tror ikke det er sauerasen som er problemet.

– Om sauen løper 35 kilometer i timen eller 40 kilometer i timen spiller ingen rolle. Ulven tar kål på sauen likevel, sier han.

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark møtes mandag for å fastsette kvotene for lisensjakta på ulv kommende vinter.