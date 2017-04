Slik forklarer du terror for barn

Denne saken er hentet fra Aftenposten Junior — Norges eneste avis for barn og unge. Deler av saken sto først på trykk etter terror-angrepet i Belgia i fjor påske. Spørsmålene ble laget i samarbeid med elever ved Skøyen skole i Oslo.

1. Det har vært flere store terror-angrep i det siste. Hva er terror?

– Det er når noen dreper og skader tilfeldige mennesker for å få oppmerksomhet. Terrorisme er en type vold som er ment å være ekstra sjokkerende, slik at terroristene kan komme på TV, sier terror-forsker Thomas Hegghammer.

2. Hvorfor gjør de det?

– Terrorister vil ha makt og innflytelse. Ofte vil de bestemme i et land eller få andre stater til å gjøre som de sier. Men de klarer ikke å overbevise andre på fredelig vis, fordi folk flest er uenige med dem. Derfor prøver de i stedet å skremme mennesker til å gjøre som de vil.

3. Hvem blir terrorister? Er de fattige eller rike?

– De fleste terrorister er unge menn, men det finnes også noen unge kvinner. Ofte er lederne i terrorgruppen rike, mens de andre i gruppen er fattige. Lederne er flinke til å snakke og lurer ofte de andre med på terroren. Terrorister kan komme fra alle kulturer og religioner. Akkurat nå hører vi ofte om terrorister som er muslimer, og det er fordi det er mye krig i Midtøsten, der det bor mange muslimer. Men det finnes også terrorister fra andre religioner, og terrorister som ikke tror på Gud i det hele tatt.

4. Dreper terrorister hele tiden?

– Nei. Det meste av tiden bruker de på å planlegge angrepene, for det tar lang tid.

5. Betyr terror krig?

– Nei. Terror er noe som skjer der det ikke er krig. Det er derfor vi blir så sjokkerte av det. Der det er krig, er det så mye bombing og dreping fra før at et terror-angrep ikke blir lagt merke til. Krig er mye verre enn terror, for det dør mange flere i krig.

6. I påsken var det tre store terror-angrep i Belgia, Pakistan og Irak. Hvorfor det?

– Det er helt tilfeldig. Disse tre aksjonene er blitt planlagt hver for seg, og så har de tilfeldigvis skjedd samme uke.

7. Er det flere terroraksjoner nå enn før?

– De siste fem årene er det blitt mer terror, både i Europa og i resten av verden. Det skyldes blant annet krigen i Syria, som har gjort at terrorgrupper som IS har fått vokse frem. På 1970— og 1980-tallet var det flere terrorangrep i Europa enn det er i dag. Men da skjedde det meste av terroren i noen få land, spesielt Storbritannia og Spania.

8. Blir terroristene tatt?

– Ja, de aller fleste blir tatt. Det gjøres mye for å stoppe dem. Det er ekstra sikkerhet på flyplasser. Det er også en del av politiet som hele tiden jobber med å stoppe terrorister. Politiet i flere land samarbeider om å spionere (det kalles etterretning) på mistenkte terrorister. Politiet i de ulike landene deler informasjonen med hverandre.

9. Hvordan samarbeider verdens ledere for å stoppe terroristene?

– De sørger for at politiet i ulike land snakker sammen. Og så har de blant annet møter i FN for å bli enige om ulike ting de kan gjøre.

10. Trenger jeg å være redd?

– Nei! Det kan skje terror i Norge, men du trenger ikke å være redd for det. Vi bor i et av verdens tryggeste land. Det er mye farligere å være ute i trafikken. Terror er heldigvis ikke så vanlig som det man kan få inntrykk av når man ser på TV.

