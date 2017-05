I videovinduet over kan du se nyinnspillingen av «Torsken kommer», som skal markere at det kommer nye sedler i omløp 30. mai.

Norges Bank begrunner behovet for nye sedler slik:

– Den teknologiske utviklingen innebærer at falsknere får bedre metoder for å etterlikne ekte sedler. Derfor må sentralbankene utvikle mer avanserte sikkerhetselementer.

De siste årene har mange av landene rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. Seddelforfalskning er heldigvis lite utbredt i Norge. Men dersom våre sedler blir dårligst i klassen, risikerer vi at forfalskning blir et problem.

Norges Bank har ansvaret for at norske sedler fungerer effektivt som betalingsmiddel. Da må det blant annet være enkelt for deg å kunne skille mellom ekte og falske sedler.

For at du også i framtiden skal kunne stole på at seddelen i hånden din er ekte, har vi laget nye sedler som er sikrere enn noen gang.

