Stavanger bidrar til å unngå flykaos i Oslo

Torsdag 27. april har Nye Oslo lufthavn sin offisielle åpning. I den forbindelse har alle med adgangskort til terminalen, altså rundt 20.000 ansatte, fått en opplæring designet av Stavanger-folk.

– Vi har designet opplæringen på samme vis som vi designer en tjeneste for dens bruker, i dette tilfellet: den ansatte, sier Trond Dagsland, lead designer i EGGS Design, også hovedansvarlig for prosjektet.

Oslo lufthavn har et mål om å bli Europas beste flyplass, og med den nye terminalen som offisielt åpner denne uka, skal flyplassen kunne håndtere 28 millioner passasjerer i året. En betraktelig økning fra de tidligere 17 millioner i året.

For å være forberedt på økningen, og for å unngå total flykaos (lignende det kaoset som oppsto den gang Heathrow åpnet sin terminal 5), har Avinor hyret EGGS Design sitt Stavanger-kontor til å designe opplæringen til de rundt 20.000 ansatte. De har i tillegg til å designe kurs, designet scenografi, dramaturgi og filmer til opplæringen. Kontoret er bestående av sju personer.

– For oss har det vært et eventyr på alle mulige måter. Det har vært det største prosjektet vårt i 2016, og det sier en del, sier Dagsland.

– Nå har Oslo lufthavn holdt på i mange år med utvidelsen og har mange store, nye målsetninger. Blant annet om å bli en internasjonal «hub». Det er stort og omfattende, og vi har gjennomdesignet opplæringsopplegget for hver enkelt ansatt. Fra dem som håndterer bagasjen, til dem som er i flyet i luften.

Brukeren i fokus

Det er ikke bare for å unngå kaos at de ansatte har fått en gjennomdesignet opplæring, også de reisende skal få bedre opplevelser.

– Det høres kanskje rart ut at en designer står for opplæring, men linken er at vi jobber med tjenestedesign. Vi kjenner kundenes behov, og dette er ting vi har gjort for å bedre reiseopplevelsen. Derfor har vi altså designet opplæringen slik at organisasjonen og de ansatte er i stand til å levere tjenesten, sier Dagsland.

Nye prosjekter

– Vi har merket at prosjektet gjør inntrykk hos folk og er relevant. I kjølvannet av dette har vi og fått nye prosjekter som vi arbeider med. Flere av dem er lokale, for eksempel har vi prosjekt med Kolumbus, sier Dagsland.

Han vil avslutte med å nevne at også Stavanger-baserte Kulturkompaniet var delaktige i gjennomføringen av opplegget på Nye Oslo lufthavn. De har bidratt med skuespillere og kursfolk.