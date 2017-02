TV 2: - Russisk hackerangrep mot Arbeiderpartiet

Angrepet mot Arbeiderpartiet sammenlignes med cyberangrepet som mange mener påvirket resultatet i det amerikanske presidentvalget, ifølge kanalen.

Ida Børresen, Stortingets direktør, bekrefter at de ble varslet av PST.

- Stortingets administrasjon ble varslet av PST om hackerangrepet på Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Det er nå løpende kontakt mellom Stortingets administrasjon og PST i etterforskningen og oppfølgingen av denne saken, uttaler Børresen til NTB.

- Samme aktør som angrep Demokratene

Arbeiderpartiet bekrefter også hendelsen.

- Jeg kan bekrefte at vi er orientert av PST om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er utsatt for et forsøk på digital angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning, sier Camilla Ryste, pressekontakt for partileder Jonas Gahr Støre, til Nettavisen.

Angrepet er utført av samme organisasjon som hacket Demokratene under valgkampen i USA, skriver Dagbladet.

PST ønsker ikke å kommentere saken i kveld, opplyser kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.

Sekretariatet advarte

Angrepet skal ha skjedd i fjor høst og "en håndfull andre norske mål" er utsatt for tilsvarende angrep. I en varsling til stortingsrepresentantene har Arbeiderpartiets sekretariatsleder Hans Kristian Amundsen oppfordret til varsomhet med opplysninger som sendes over eposter og SMS. I varselet blir hendelsen omtalt som et "forsøk på digitalt angrep fra en aktør som PST knytter til fremmed etterretning". Russland er ikke nevnt.

"Ta høyde for at innholdet kan komme på avveie, slik det skjedde med epostene til Demokratene i USA", skriver Amundsen.

Utbyttet av hackingen er derimot ukjent.

"Vi har ingen informasjon om at inntrengningen lyktes, men heller ikke at den mislyktes. Norske myndigheter jobber med å undersøke dette. Vi blir orientert om resultatet", heter det videre i brevet.

PST trakk fram Russland

I den åpne trusselvurderingen onsdag trakk PST fram nettopp russisk etterretning som en spesiell bekymring.

- Etterretningstrykket fra fremmed stater, og spesielt fra den russiske siden, har vært høyt og stabilt over år. Grunnen til at vi løfter det særskilt fram nå, er en skjerpet sikkerhetspolitiske situasjonen. Det betyr at etterretningsvirksomheten fra spesielt Russland har potensial i seg til å være mer farlig nå enn tidligere, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

