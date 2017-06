TV-aksjonen neste år går til Kirkens Bymisjon

– Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Bymisjonen vil bruke pengene på møtesteder som kafeer, arbeids- og fritidstilbud, overnattingssteder og sosiale nettverk.

De siste årene har det med ett unntak kommet inn mer enn 200 millioner kroner til TV-aksjonen. NRK mottok tolv søknader før beslutningen om hvem som skulle få innsamlingsaksjonen i 2018.