Tagger sprayet ned politihus og politifolk i Stavanger

Klokka 3.10 natt til søndag meldte Stavanger-politiet at en mann var pågrepet og anmeldt for å ha tagget ned hele fasaden på politihuset, inkludert alle vinduene og inngangsdøren i førsteetasje. I tillegg til å bli anmeldt for hærverket, ble han anmeldt for å ha sprayet mot politifolkene som pågrep ham og for ikke å ha oppgitt personalia til politiet.

Den pågrepne ble imidlertid gjenkjent av personell i arresten, og som mener han er en 46 år gammel asylsøker.

– Endelig id vil bli klarlagt av utlendingsavdelingen, opplyser politiet.