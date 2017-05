Telenor slipper å avsløre piratnedlastere

Ifølge VG avgjorde Høyesterett saken i forrige uke etter en muntlig høring.

Det var den danske filmdistributøren Scanbox Entertainment som tok Telenor til retten og krevde å få vite identiteten bak åtte IP-adresser. De åtte Telenor-kundene hadde angivelig lastet ned og spredd filmen «The Captive» ulovlig i 2015.

Høyesterett mente at bruddet på Scanbox' opphavsrett ikke var alvorlig nok til at kundene burde identifiseres.

–Dette er en seier for kundenes personvern og for oss. Telenor sympatiserer selvsagt ikke med ulovlig fildeling, men vi har også et ansvar for å beskytte våre kunder, sier Telenors kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri.

Scanbox er idømt sakskostnader på 600.000 kroner.

– Vi er svært skuffet og vil nå vurdere hvilke muligheter vi har for å håndheve opphavsrett mot ulovlig distribusjon, skriver Torben Thorup Jørgensen i selskapet i en uttalelse til VG.