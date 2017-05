Tiltalt mann (20) tilstår å ha voldtatt lillebroren

Mannen har nektet straffskyld helt fram til han under de innledende fasene av rettssaken i Nedre Telemark tingrett mandag svarte «ja» på dommerens spørsmål. 20-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, sa i retten at tilståelsen kom sent fredag kveld på hans kontor, ifølge Telemarksavisa.

– Han er derfor ikke avhørt av politiet om dette, sa Nyhaug.

Tiltalte skal ifølge tiltalen ha voldtatt sin rundt ti år gamle bror flere ganger gjennom et snaut halvår våren og sommeren 2015 – kort tid etter at han og familien kom til Norge som kvoteflyktninger.

20-åringen nektet imidlertid straffskyld for å ha mishandlet mora og flere søsken. Han erkjenner noe vold, men ikke av det omfanget og alvoret som framgår i tiltalen.