To til sykehus etter knivstikking i Kvinesdal

Politiet fikk meldingen klokken 01.10 natt til lørdag, skriver Fædrelandsvennen.

En kvinne og en mann er i natt kjørt til sykehuset i Flekkefjord etter knivstikking i Kvinesdal sentrum. En person er pågrepet og siktet i saken.

– Vi kan bekrefte at en person er knivstukket og at en annen person er utsatt for vold. Vi karakteriserer hendelsen som svært alvorlig, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Martin Ugland.

Politiet opplyser videre at kvinnen ble angrepet av en mann med kniv. Mannen ble deretter angrepet av en tredjeperson. Sistnevnte er innbrakt av politiet og siktet for grov vold.

– Kvinnen er den fornærmede i saken. Etter at kvinnen ble angrepet skal det ha oppstått en konflikt mellom mennene. Begge regnes som gjerningsmenn i saken, sier Ugland.

Både kvinnen og den første gjerningspersonen er utenfor livsfare.