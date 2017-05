Togkonkurranse ett år forsinket: Tidligst i 2019 vil andre enn NSB få kjøre persontog på Jærbanen

«Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir endret til juni 2019,» heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet tirsdag morgen.

Tittelen på pressemeldingen er «Nye milepæler i jernbaneformen». Milepælene handler om at flere varslede utskillinger av selskaper fra NSB nå er fullført.

Men det er ikke minst utsettingen av konkurranse på norsk jernbane som vil vekke allmenn interesse. Fordi det er nettopp konkurransedelen av reformen det står sterkest strid rundt.

Meningen var at konkurransegrunnlaget for selskapene som er pekt ut av departementet (men ikke offentliggjort) skulle offentliggjøres nå i vår.

Nå er dette utsatt til høsten, som noe igjen fører til at et selskap som måtte klare å utkonkurrere NSB på pakken med Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen tidligst vil være på norske skinner i 2019, ikke 2018.

En ny regjering vil avgjøre hvem som vinner konkurransen

Med stortingsvalget i september kan Norge få en ny regjering. De rødgrønne har i opposisjon sagt at de i prinsippet ønsker én stor jernbaneinstitusjon i Norge, men at de ikke vil gå tilbake på reformer satt i gang av dagens regjering, og som er vanskelige å reversere.

Aftenposten har spurt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om utsettelsen innebærer at en eventuell ny regjering får større innflytelse på konkurranseutsetting enn det som ellers ville vært tilfelle?

– Nei, kontrakt ville uansett ikke blitt inngått før valget 2017, sier Solvik-Olsen.

Og legger til:

– Faglig er prosessen svært fornuftig å gjennomføre. Men vi må sikre at det skjer på en praktisk best mulig måte. Da vil det være enda mer meningsløst å avlyse noe høsten 2017.

En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord skal uansett legges frem senest i statsbudsjettet for 2018.

Olav Olsen

Forklaringen: Det trengs mer tid

«Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne,» heter det i pressemeldingen.

Og:

«Det tas sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart.»

Fire selskaper skilt ut

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Regjeringen er godt i rute med reformarbeidet med jernbanen.

Fire selskap ble skilt ut fra NSB i april og overført til departementet:

Billetteringsselskapet Entur AS

Mantena AS som driver togvedlikehold

Norske tog, som skal eie alle togsett.

I tillegg ble Rom Eiendom en del av Bane Nor 1. mai.

Aftenposten har tidligere omtalt at arbeidet med pensjons- og ansatteforhold for de ansatte innen persontransporten er en viktig årsak til at konkurranseutsetting av jernbanen er utsatt.

I tirsdagens pressemeldingen skriver Solvik-Olsen:

– I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018.

Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier Solvik-Olsen.

Trafikkstart for pakke 2 (Pakke Nord med bl.a. Nordlandsbanen og Trønderbanen) vil etter planen være i desember 2019, noe som også er kjent fra tidligere.