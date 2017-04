Turistforeningen bekymret over dårlig dab-dekning i fjellet

FN-nettet slokkes for riksdekkende radio etappevis over hele landet i løpet av året. Da vil de som ikke har dab-radio miste radiodekningen. Kun 189 nærradiostasjoner fortsetter å sende, i første omgang for fem år.

Ifølge NRK har dekningskartet for dab store huller i flere fjellområder. Og mange steder har i tillegg dårlig mobildekning.

– Mellom Finse og Haukeli, innerst på Hardangervidda og i Jotunheimen og på Dovre, er det utfordrende med dab- og mobildekning, sier eiendomssjef Jan Erik Reiten i Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og omegn.

Han frykter at denne kombinasjonen vil gjøre det mer risikabelt for folk å ferdes i fjellet, fordi de går glipp av viktige værmeldinger. Turistforeningen vil derfor i løpet av sommeren gjennomgå alle sine hytter for å sjekke om det er mulig å ta inn dab-signaler.

DNT får støtte for sitt syn hos Røde Kors.

– Vi har sagt at vi synes slukkingen av FM-nettet er litt overilt, og mener man burde opprettholdt FM-nettet til dab-nettet er godt nok utbygget, sier Eilev Nysveen, operativ leder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

Han mener problemet gjelder «ganske store områder i Fjell-Norge», men også langs fjordene på Vestlandet, og tror det kan føre til flere redningsaksjoner og flere søk, noe som vil gi økt belastning på den frivillige redningstjenesten.