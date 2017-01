Mennesker som lider av kronisk utmattelse blir like slitne og fulle av melkesyre etter å ha stått opp av sengen, som friske blir etter en hard treningsøkt. Nå har en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen funnet en forklaring: Blodprøver fra ME-syke viser at et viktig enzym i cellenes energiomsetning er hemmet.

– Jeg pleier å sammenligne det med en ventil som er skrudd litt igjen, sier professor Karl Johan Tronstad ved Institutt for biomedisin til bt.no.