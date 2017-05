Vekst for Med Israel For Fred etter LO-vedtak

– Man må jo kalle det en eksplosjon i medlemstallet. Det er en rekordrask vekst, sier daglig leder Conrad Myrland i Med Israel For Fred (MIFF) til Vårt Land.

LO-kongressen gikk nylig inn for at Norge skal arbeide for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Siden da har MIFF fått 900 nye innmeldelser. Det gir en medlemsvekst på nesten 10 prosent på ti dager.

Boikottvedtaket ble vedtatt med 193 mot 117 stemmer, på tross av advarsler om følgene for palestinsk fagbevegelse fra LOs nyvalgte leder, Hans-Christian Gabrielsen.

De største LO-forbundene fikk 124 utmeldelser i uken etter vedtaket, viser en kartlegging FriFagbevegelse publiserte mandag.

– Dette betyr at fagbevegelsen blir litt smalere, fordi en del kristne føler at de ikke hører hjemme der, tror førsteamanuensis Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.