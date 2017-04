Venstre vil stille miljøkrav til drosjer

Det er allerede stilt utslippskrav i forbindelse med fergeanbud og annen kollektivtrafikk. Angeltveit mener utviklingen innen hybrid-, hydrogen- og elbiler gjør det både aktuelt og nødvendig at det også stilles miljøkrav til drosjene, skriver Bergens Tidende. Han viser blant annet til at luften i Bergen tidvis er helseskadelig. Det betyr ikke at Venstre-politikeren nødvendigvis vil ha krav om nullutslippsbiler.

– Det viktige nå er at det fastsettes et mål for hvor høye utslipp drosjene kan ha, og at næringen innfrir dette målet. Teknologiutviklingen og markedet vil bidra til at dette er fullt mulig å få til, sier Angeltveit.

Administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi, som har rundt 400 drosjer, er «positivt avventende» til forslaget og sier det er viktig at aktørene går i takt for å finne gode løsninger.

– Vi stiller allerede krav til eierne om at alle nye drosjer i bilparken vår skal innfri en øvre grense for CO2-utslipp, og har gjennom flere år vært i dialog med både fylkeskommunen og Bergen kommune om å bidra til en klimavennlig utvikling.