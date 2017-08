Borgerlig flertall på NRK-måling – elendige tall for Ap

Resultatet er en nedgang på 3,7 prosentpoeng sammenlignet med valgresultatet i 2013, som var et dårlig valg for Ap.

– Dette er ikke bra nok tall for Ap. Vårt mål er at det skal være et flertall for å bytte ut Frp- og Høyre-regjeringen 11. september og at vi skal få en ny politikk, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en SMS til NRK.

Samtidig gjør Frp det svært godt på NRKs augustmåling. Partiet får en oppslutning på 16,7 prosent, som er en fremgang på 2,7 prosentpoeng siden junimålingen. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet 16,3 prosent av stemmene.

Jensen: – Vi har vært synlige

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen forklarer målingen med at de har vært synlige så langt i valgkampen.

–Resultatet er veldig gledelig. Frp har kommet godt i gang med valgkampen. Vi har vært veldig tydelige og synlige på våre hovedsaker: Fjerning av eiendomsskatt, en fortsatt streng asyl- og innvandringspolitikk, tiltak for å bedre integreringen, samferdsel og eldrepolitikk, sier Jensen til NTB.

Høyre står stille på 23,8 prosent (+0,1) på målingen. Senterpartiet faller til 9,2 prosent, som er en nedgang på 2,4 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende måling i juni.

Målingen gir dagens samarbeidsregjering 85 mandater og flertall på Stortinget til tross for at Venstre fortsatt er under sperregrensen med 3,9 prosent (+0,5). En tenkt konstellasjon av Ap, Sp, SV, MDG og Rødt får 84 plasser på Stortinget i denne målingen.

Klar tendens

Både SV og MDG er over sperregrensen på målingen med henholdsvis 5,2 og 4,6 prosent, en framgang på henholdsvis 0,8 og 1,8 prosentpoeng. Rødt får 1,8 prosent (+0,6) og KrF 5 (+0,6).

NRK-målingen er basert på 756 intervjuer mellom 8. og 14. august. Feilmarginen på målingen er på mellom 0,8 og 3,2 prosentpoeng og størst for de største partiene.

Tendensen i NRKs måling bekreftes av meningsmålingen TV 2 offentliggjorde tirsdag morgen. Her går både Arbeiderpartiet og Senterpartiet tilbake 1,9 prosentpoeng til henholdsvis 30,3 og 12,6 prosent. Høyre faller med 0,8 prosentpoeng til 21,5 prosent, mens Frps oppslutning er uendret på 13,7 prosent.