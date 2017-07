Utenlandske sjåfører skylder Norge 47 millioner kroner

En liste fra Statens innkrevingssentral viser ubetalte bøter fra sjåfører fra 115 land, melder TV 2.

Polske og tyske turister topper listen over dem som har ubetalte forlegg og bøter. Fra disse to landene alene skylder 2.533 bilister den norske stat penger etter forelegg som ikke er gjort opp for.

– Stadig flere av bilistene som blir stoppet spør etter Vipps, forteller politibetjent Christina Skautvedt.

IKT Norge stiller seg kritiske til at utrykningspolitiet (UP) ikke har betalingsterminaler.

– At politiet ikke har betalingsterminaler i sine biler i 2017 er veldig gammeldags. Vi vet at brukerne vil kreve effektive og digitale tjenester, det er de modne for, sier Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge til kanalen.

UP-sjef Runar Karlsen tror innkreving av penger på stedet vil gå utover politiarbeidet.