Ti år siden åpningen av Spangereidkanalen på Sørlandet: Har gitt flere jobber og økt tilflytting

– Det er et pluss å ligge langs kanalen siden det er her man håper og tror det framtidige sentrum i bygda skal ligge, sier Sanna Schou Svennevik til Fædrelandsvennen.

Den ukesgamle frisørsalongen, Salong Schou, ligger like ved kanalen med en utsikt få frisørsalonger er forunt.

– Nå har jeg hatt fullbookede timelister så langt, men jeg håper jo å få noen drop-in kunder fra kanalen, sier Svennevik.

Vi har tatt turen til det som må kunne betegnes som Sørlandets Venezia, nærmere bestemt Spangereid i Lindesnes for å høre hva fastboende, turister og næringsliv mener om Spangereidkanalen.

Fakta: Spangereidkanalen Kanal gjennom Spangereid i Lindesnes kommune som forbinder Lenefjorden i nord med Njervefjorden i sør. Ble offisielt åpnet av dronning Sonja 5. juli 2007. Aftenbladet var først gjennom kanalen. Les mer om det her. Kanalen binder sammen Sørlandet og Vestlandet for småbåter og gjør det mulig for sjøfarende å komme fra øst og vest uten å måtte runde den værharde Lindesneshalvøya. Seilingshøyden er 4,5 meter, dybden 2 meter og bredden mellom 12 og 20 meter. Det er spor etter det man mener har vært en kanal, eller begynnelsen på en kanal, fra tidlig middelalder eller sein jernalder (700-tallet). Kanalen var et av de største byggeprosjekter som kjennes i Norge fra denne perioden. Uansett vet man at båter ble dratt over eidet i middelalderen. Planene om å grave ut en kanal har blitt tatt opp en rekke ganger siden, blant annet på 1600-tallet og under Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet. De seineste planene var fra 1880-årene.

Kongelig åpning

For nøyaktig ti år siden i dag var det nemlig dronning Sonja som fikk gleden av å åpne Spangereidkanalen, med halve Europas kongehus som tilskuere. Det skulle visstnok ha noe å gjøre med en kongelig 70-årsdag, men det blir en detalj i denne sammenheng.

– Det har vært et utrolig vellykka prosjekt som har betydd mye både for Spangereid som bygd og Lindesnes som kommune. Vi er avhengige av turistene som kommer, og har mange næringsdrivende som lever av dem. Det ser vi på alle de nye bedriftene som har poppet opp rundt kanalen, sier Janne Fardal Kristoffersen.

– Blitt en perle

Lindesnesordføreren lar seg nemlig ikke be to ganger når hun blir spurt om hva den 930 meter lange kanalen mellom Njervefjorden i sør og Lenefjorden i nord har betydd for den gamle vikingbygda.

– Sommerstid har det blitt helt utrolig flott med et yrende liv på sjøen. Folk koser seg i og langs kanalen og det har rett og slett blitt en perle, fortsetter Kristoffersen.

– Beste eiendommen i bygda

Og kose seg virker det som ekteparet Marianne og Atle Helgeland fra Sandnes gjør, der de ligger i hver sin solseng like ved kanalen i det «gamle» sentrum av Spangereid.

– Det er svigerforeldrene mine som eier huset, så har vi fått låne det ei uke nå i ferien, forteller Atle.

– Vi har den beste eiendommen i hele Spangereid. Kanalen har gjort det veldig koselig, det er mye liv og røre, og også veldig sosialt, supplerer Marianne.

– Jeg har en lillebror som har hytte lenger ute i kanalen, og da er det jo veldig greit å kunne ta båten ned på besøk, fortsetter hun.

Og selv om landfaste turister koser seg med kanalutsikt, liv og røre, er det jo båtturistene kanalen først og fremst er lagd for.

– Alt du trenger

Ved gjestebrygga nede på Båly er Odd Sørensen fra Mandal på vei inn for å fylle drivstoff.

– Vi hadde nok heller holdt oss i skjærgården rundt Mandal hadde det ikke vært for kanalen, sier han.

– Her har du alt du trenger med butikker, fiskemottak og spisesteder. Det er også mye liv og røre, og under Kanaldagen i helga var det svart av folk her, fortsetter Sørensen.

– Har oppdaget Spangereid

Et steinkast fra brygga er Lene Fjeldskår i full gang med å servere fileter av alle fiskeslag til sultne kunder.

– Vi startet opp etter kanalen kom, så det er vanskelig å si hvordan det ville vært uten. Men vi får mye besøk av båtturister, og det virker som om mange har oppdaget Spangereid. Særlig fra Mandal og østover, sier Fjeldskår.

– Bygd i vekst

I det nye byggefeltet på Bålymoen, like ved kanalutløpet, gjør en sidekanal at husene har brygge og båtplass rett i hagen.

Kai Osestad, kanalboer og eiendomsmegler, mener kanalen har ført til at Spangereid er ei bygd i vekst.

– At bygda har blitt attraktiv å bo i, skal kanalen ha mye av æren for. Skolen er utvidet og nå skal det bygges flerbrukshall, forteller Osestad, som får støtte av ordføreren.

– Skal vi tiltrekke oss nye innbyggere med god utdannelse og økonomi, må vi tilby attraktive tomter. Det får de her, med «tean» i kanalen.

– Over all forventning

Ivar Lindal var den som loset kanalprosjektet i havn gjennom sine tolv år som ordfører i Lindesnes i perioden 1999 til 2011.

Han mener det som har skjedd i Spangereid de siste ti årene er over all forventning.

– Både næringsutviklingen og tilflyttingen var jo ønskede konsekvenser av kanalen, men det har skjedd mye raskere enn vi kunne håpe, sier Lindal og fortsetter:

– At det er skapt så mange arbeidsplasser og flyttet så mange unge folk til bygda er jeg veldig fornøyd med, sier ex-ordføreren om enkeltsaken han brukte mest tid på av alt i sin ordførerperiode.