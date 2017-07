Innloggingen for offentlige tjenester er i orden igjen

– Evry har løst problemet. Og ID-porten fungerer som den skal, sier seniorrådgiver Sol Daler Stafsnes i Direktoratet for forvaltning og IKT til NTB klokken 17 torsdag.

ID-porten som leverer de offentlige innloggingstjenestene MinID og BankID i tillegg til de kommersielle tjenesten Buypass og Commfides, var nede på grunn av IT-problemer hos leverandøren Evry.

– Det er bekreftet at systemene våre er oppe igjen cirka klokken 16. Det var en nettverksfeil hos oss som forårsaket dette. Vi identifiserte den, og så kom tjenesten tilbake, sier kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry.

Feilen førte til at offentlige tjenester som krever innlogging via ID-porten, for eksempel Nav, Lånekassen og skatteetaten, ikke fungerte.

Også tjenestene til NTB var i en periode nede som følge av Evrys IT-problemer.