Student fra Stavanger savnet etter fadderfest i Trondheim

Politiet i Trondheim har nå startet etterforskning for å prøve å finne Stavanger-mannen, etter at han ble meldt savnet av familien.

- Vi vil gjerne ha opplysninger fra folk som kan ha sett den savnede, sier krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Adresseavisen.

Sendte melding til søsteren

20-åringen er fra Stavanger og har bodd i Trondheim i ett år. Han er BI-student og fadder. Natt til tirsdag forlot han en fadderfest på utestedet The Mint og sendte da en melding til søsteren sin på Facebook-messenger om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum.

- Klokken 00.48 fikk hun meldingen hvor han fortalte at han gikk hjem. Like etterpå kom det en melding om at han var ved Elgeseter bru, sier Langås.

Han kom imidlertid ikke hjem. Politiet vil derfor at folk som kan ha gjort observasjoner av BI-studenten i dette tidsrommet tar kontakt.

- Pliktoppfyllende

Politiet har innhentet trafikkdata for å prøve å spore studentens mobil, men den er nå avslått. Det jobbes også med å finne overvåkningsvideoer som kan si noe om hvor 20-åringen har gått.

- Alt tyder på at den savnede hadde til hensikt å komme hjem. Han karakteriseres som en pliktoppfyllende kar. Politiet synes det er rart at han har forsvunnet, sier Langås.

Mannen var kledd i en mørkegrønn bomberjakke, rød sid T-skjorte, svart Adidas-cap og blå dongeribukser.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800.