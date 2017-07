En rekke Norwegian-flyvninger kansellert – oppgir pilotmangel som årsak

Norwegians egen ruteoversikt viser at selskapet har kansellert en rekke avganger torsdag. Både ruter i inn- og utland er rammet.

Ifølge TV2, som først meldte om saken, skal det dreie seg om ni flyvninger. Torsdag kl. 22.30 skal antall kansellerte flyvninger være nedjustert til åtte.

Flyselskapet Norwegian har vært i hardt vær i sommer, etter at flere flyvninger ble kansellert og tusenvis av ferierende ble rammet. Tidligere i juli sa flyselskapet at problemene var ordnet og at flytrafikken ville gå som normalt igjen, men nå problemene tilbake. Også denne gang oppgir Norwegian pilotmangel som årsak.

Norwegian: – Vi beklager dypt

Aftenposten har vært i kontakt med Norwegians kommunikasjonsrådgiver Fatima Elkadi.

– Først og fremst så beklager vi dypt overfor alle berørte. Vi forstår frustrasjonen, og gjør alt vi kan for å finne gode løsninger for den enkelte, skriver Elkadi i en e-post.

Hun understreker at Norwegians mål er å operere etter rutetid, og at selskapet gjør alt de kan for å operere som normalt.

– Punktlighet er svært viktig for oss, og vi strever alltid etter å gå etter planlagt rutetabell. Når det er sagt, kan uforutsette hendelser alltid oppstå som kan forårsake forsinkelser eller innstillinger.

Fakta: Disse Norwegian-flyvningene er kansellert: Torsdag: Oslo-Bergen 19.00: Kansellert Bergen-Oslo 21.25: Kansellert Oslo-Harstad 17.55: Kansellert Harstad-Oslo 21.50: Kansellert Oslo-Ålesund 22.30: Kansellert Oslo – Kos 23.55: Kansellert Fredag: Ålesund-Oslo 07.55: Kansellert Kos-Oslo 08.30: Kansellert Klokken 21.00 torsdag kveld, er dette status. Sjekk om ditt Norwegian-fly er kansellert her: https://www.norwegian.no/ruteinformasjon/ Kilde: TV2

Norwegian jobber på spreng for å skaffe annen transport for de passasjerene som er berørt av kanselleringene.

– Det er opprettet hotline for alle flyvningene hvor kunden kan ringe og få best mulig hjelp. Det kjøpes billetter hos andre flyselskap der det er mulig, og vi jobber på spreng med løsninger som å leie inn bemannede fly fra andre operatører for å betjene de rutene vi ikke klarer å dekke selv. Vi forsøker alltid å bemanne så godt vi kan, men ettersom det er høysesong så er vi ekstra sårbare når uregelmessigheter oppstår, skriver Elkadi.

Passasjerer får muligheten til å skaffe alternativ transport «innenfor rimelighetens grenser». Kunder oppfordres til å ta vare på kvitteringer slik at de får kompensasjon for nødvendige utlegg.

Flyvningen Reykjavik-Oslo fredag morgen var tidligere kansellert. Torsdag kveld kan Norwegian fortelle at flyvningen nå vil gå som planlagt.

– Bildet er bevegelig, og vi gjør alt vi kan for å få passasjerer av gårde. Forhåpentligvis klarer vi å redde de andre rutene også, sier Elkadi.