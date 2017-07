Ap vil la studenter bo billig på sykehjem

Inspirert av et prosjekt i Nederland, legger Arbeiderpartiet mandag fram et forslag om at studenter kan flytte inn på sykehjem, melder NRK. Forslaget inngår i partiets plan for eldreomsorgen i neste stortingsperiode.

Forslaget går ut på å starte et prøveprosjekt der studentboliger etableres i tilknytning til sykehjem og omsorgsboliger. Studentene kan her leie en billig hybel, mot å delta i for eksempel sosiale aktiviteter sammen med beboerne et vist antall timer i måneden.

Nestleder i Ap Hadia Tajik mener ordningen kan bli en vinn-vinn-løsning.

– Vi tenker at det er flere gevinster i dette: Studentene får et rimelig sted å bo, både de eldre og studentene kan ha det kjekt i lag, og i tillegg gir det fagfolkene på disse plassene mulighet til å være fagfolk fordi de får frigjort tid og kapasitet, sier nestlederen til NRK.

Tajik utdyper at en slik ordning kan være med på å motvirke ensomhet både hos unge og eldre.

Fremskrittspartiet ønsker Arbeiderpartiet velkommen etter, og viser til at partiet i 2016 la fram det samme forslaget.

Flere studenter kan få tak over hodet

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, tror forslaget kan avhjelpe problemet med for få studentboliger, men understreker at det er viktig at ikke studentene utnyttes som billig arbeidskraft.

– I dag har vi for få studentboliger, noe som bidrar til økte leiepriser og lange boligkøer hver høst. Dette kan være med på å bidra til at færre unge mennesker må begynne studietiden sin uten tak over hodet, eller på madrass i en gymsal, sier Mikalsen i en pressemelding.

På de eldres premisser

Henrik Asheim i Høyre er positiv til forslaget, men mener at det må skje på eldres premisser.

– Hvis man skal gjennomføre et forslag som dette, så må det faktisk kontrolleres at de studentene som flytter inn på eldrehjem, faktisk er egnet til å bo der. Og at dette verken går utover kvaliteten eller tilbudet til de eldre, sier Asheim til NRK.

LO synes forslaget fra Ap i utgangspunktet er positivt, men er opptatt av at dette ikke går utover bemanningen ellers på institusjonene. De understreker at studentene må komme i tillegg til vanlige ansatte og ikke istedenfor.