Flere bompengeprosjekter nedbetales før tiden

Statens vegvesen har analysert rundt 80 små og store bompengeprosjekter for å se om de nedbetales etter planen. 30 av prosjektene i analysen er allerede nedbetalt, og de ble i snitt ferdig betalt to år før tiden.

Både nedbetalingstid, trafikk og kostnader er analysert og de fleste bompengestasjoner har høyere trafikk enn antatt.

– Jeg har først og fremst sett på nedbetalingstid, noe som avgjøres av blant annet trafikkmengde, inntekter, rentekostnader og driftskostnader. Et etterlatt bilde i mediene er ofte at trafikantene må betale lengre enn planlagt, sier siviløkonom Simen Steinsholm som har analysert bompengeprosjektene for Vegvesenet.