Statsministerduellen koster Ap og Høyre 50 millioner

Civita-rådgiver Eirik Løkke tror sosiale medier (SoMe) kan bli avgjørende for årets stortingsvalg (se lenke under).

Mannen som sto bak opprettelsen av Facebook- og Twitter-kontoene til Erna Solberg, tror Arbeiderpartiet er best rustet digitalt i valgkampen.

Høyre har andre planer, ifølge digitalsjef Christian Laland:

– Vi har planer om å vinne både stortingsvalget og SoMe-valget. Vi er godt rustet for begge deler, skriver han i en epost.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kampanjebudsjettene til Ap og Høyre er på henholdsvis cirka 30 millioner og cirka 20 millioner kroner.

– Vi har ikke gjort en endelig fordeling, men det er ingen tvil om at sosiale og digitale medier vil få en stor porsjon av det totale valgkampbudsjettet. Ellers er det ca. 3,5 årsverk som jobber fulltid med sosiale medier i Høyre, opplyser Laland.

– Har Høyre planer eller tanker om å sette inn et betydelig trøkk på sosiale medier i sluttfasen av valgkampen hvis målingene tilsier at det er nødvendig?

– Noen av fordelene som kommunikasjon i sosiale og digitale medier gir, er jo dette med måling og testing av budskap. Om vi ser at det er nødvendig å komme tydeligere gjennom med ett bestemt budskap, eller at vi må snakke til en spesiell målgruppe - for eksempel med utgangspunkt i en måling som indikerer noe - så kommer vi nok til å gjøre det, ja, bekrefter digitalsjefen.

– Er du/dere enig i at innsatsen på sosiale medier kan bli utslagsgivende for valgresultatet?

– Høyre har tidligere uttalt at dette kan bli en Facebook-valgkamp, og med det mener vi at både velgerne og partiene har modnet vesentlig mer enn ved 2013-valget. Sosiale og digitale medier har blitt en helt vanlig og integrert del av folks liv, og der folk er - der skal selvsagt Høyre også være. Med det sagt: Vi tror helheten er det aller viktigste, og vi kommer til å stå på stand i hele landet og banke på tusenvis av dører for å snakke om Høyres politikk. Det ene utelukker ikke det andre.

– Hvordan vil du oppsummere det Høyre vil gjøre på sosiale medier i valgkampen?

Vi skal først og fremst snakke om vår egen politikk i sosiale medier. Og vi skal svare på tusenvis av spørsmål. Der ligger noe av den aller største styrken: Det er nemlig ikke journalistene som er forbeholdt å stille kritiske spørsmål lenger, vi får daglig et utrolig stort volum av henvendelser - og vi har som ambisjon å svare ut alle som tar kontakt med oss i sosiale medier.

– Utover det har vi - i likhet med de fleste andre partier - laget oss en digital strategi, og identifisert de målgruppene vi anser som ekstra viktige å snakke med før valget kommer. På innholdssiden står vi for det aller meste av produksjonene våre selv.

– Hvor mange plattformer er Høyre på?

– Vi er på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Mest ressurser blir brukt på Facebook og Instagram.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Ikke så avgjørende som i USA

Halvard Ingebrigtsen, valgkampsjef i Arbeiderpartiet, sier det viktigste for partiet er å treffe folk der de er.

– Sosiale medier er en del av det å treffe folk. Vi treffer folk der, på arbeidsplassen, gata, skolen eller gjennom husbesøk, sier han.

– Sosiale medier er nok ikke så avgjørende som man har sett i USA, der man har velgere registrert i egne databaser og kan sitte på mye informasjon om hver enkelt. Det er bra at det ikke er slik i Norge.

– Men det er jo mulig å kjøpe seg til nokså spesifikk velgerkontakt i Norge?

– Vi kan nå ut til ulike målgrupper og annonsere ut fra for eksempel alder og bosted, og for oss som et stort parti er det helt avgjørende at vi når ut bredt til mange grupper. Men det er stor forskjell på det og hvordan ting gjøres i USA, sier Ingebrigtsen.

– Sosiale medier avgjør ikke et valg alene, men sammen med alt det andre er det avgjørende.

– Har Arbeiderpartiet som mål å vinne SoMe-valget?

– Det viktigste er å vinne valget, og så får sosiale medier bygge opp under det.

– Kommer vi til å se at Arbeiderpartiet kjøper masse annonser for Hadia Tajik og Jonas Gahr Støre på Facebook hvis dere sliter på målingene rett før valget?

– Jeg tror alle partier kommer til å annonsere gjennom valget. Vi kommer til å konsentrere oss om saker og politiske spørsmål. Det er viktig med dyktige og profilerte politikere, men uten gode politiske saker vinnes ikke valg.

– Har dere et eget budsjett for sosiale medier?

– Valgkampbudsjettet totalt er på om lag 30 millioner kroner. Innenfor det bruker vi penger på sosiale medier eller kjøp av annonser. Vi er som sagt veldig mye ut og treffer folk. Det krever mye ressurser, svarer Ingebrigtsen.

– Det har skjedd og skjer enorme forandringer i mediebransjen, og nedskjæringer har medført at mediene ikke dekker politikk i like stort omfang som før. Mediehverdagen har endret seg kraftig bare på noen få år. Det merker vi som politisk parti. Det gjør at det blir viktig å bruke digitale kanaler for å få ut budskapet fra oss gjennom sosiale medier, sier han.

– Før kunne vi oppleve at enkelte veldig store saker som opptok hele dagsorden og var noe «alle» omtalte. Nå har dette endret seg. Nå er det mange saker, mange dagsordener. Før dominerte TV og aviser, mens nå er mye flyttet til sosiale medier, hvor det er en helt annen hurtighet og interaksjon med folk, sier han.