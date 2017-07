Artist anmeldt for å ha røyket hasj på Slottsfjell-scenen

– Artister er rollemodeller, så dette er ikke bra i det hele tatt. Uansett hvem som røyker narkotika er det ikke bra, og denne saken vil bli behandlet som en hvilken som helst annen narkotikasak, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Vestfold politidistrikt til NTB.

Torsdag kveld skal artisten Colson Baker, bedre kjent som Machine Gun Kelly, ha bedt om å få marihuana fra scenen, melder VG. Han skal deretter ha gått av scenen og kommet opp igjen med en "joint."

– Fuck yes, Norway! Vi har roser og weed, to av de beste plantene skapt på planeten jorden. Jeg røyker weed på et fjell i Norge og ser på et vann, mann, sa han etter han skal ha fått en joint fra publikum.

Festivalsjef Christoffer Rød reagerer på hendelsen og sier til avisen at festivalen har en klar og tydelig profil på at de tar avstand fra narkotika.

– Det er utrolig dumt av en artist å proklamere en sånn melding og angivelig røyke en joint på scenen. Det er ukult, sier Rød.

Saken er anmeldt og vil bli behandlet videre av politiet ved Tønsberg politistasjon fredag.