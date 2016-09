Redaktøren i produksjonsselskapet som lager "Folkeopplysningen" mener at kritikken fra Mina Gerhardsen er forutsigbar og lett kan tilbakevises.

- Kritikken fra Mina Gerhardsen er ikke overraskende, at Actis misliker programmet vårt måtte vi nesten regne med. De er en organisasjon som har en politisk agenda, det har ikke vi. I stedet forsøker vi å gi et klart og faktabasert bilde av de temaene vi tar opp ved å se på hva forskningen sier, sier redaktør Lasse Nederhoed i Teddy TV, produksjonsselskapet som lager «Folkeopplysningen» for NRK.

Onsdag kveld sender NRK programmet hvor temaet er cannabis. Programleder Andreas Wahl intervjuer en rekke forskere og undersøker sannhetsgehalten i en rekke påstander som cannabis. Generalsekretær Mina Gerhardsen uttalte i den forbindelse at utvalget av forskere var skjevt og at produsentene har henvendt seg til forskere som har en spesifikk agenda. Nederhoed tilbakeviser dette.