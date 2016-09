Det populærvitenskapelige programmet "Folkeopplysningen" på NRK er inne i sin tredje sesong. Programleder Andreas Wahl har blant annet forsøkt å finne ut om man får et bedre liv av å lese selvhjelpsbøker og om hvor treffsikre økonomiekspertene er. I det tredje programmet, som sendes onsdag, er det rusmiddelet cannabis som skal undersøkes. Wahl snakker med ulike forskere og forsøker å bekrefte eller avkrefte en rekke påstander fra cannabismotstanderne. Han konkluderer blant annet med at alkohol er mye farligere enn cannabis, at det ikke er sikkert at cannabis fører til psykiske lidelser, at potensialet for å utvikle avhengighet ikke er spesielt stort og at å kjøre bil i cannabis-rus er omtrent like farlig som å kjøre i mørket.

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan) tar ikke nødvendigvis disse funnene for god fisk.