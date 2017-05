6,7 millioner til Rogalands musikkliv

– Tilgang til gode lokaler er grunnleggende nødvendig for å gi barn, unge, og voksne muligheten til å spille musikk. Vi er veldig glade for at det med tildelingene denne runden vil bli bygget eller utstyrt 27 øvingsrom i Rogaland alene, sier Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen i en pressemelding.

Carina Johansen

Mange nye øvingsrom

4.750.000, som er den største tildelingen i denne runden, går til Tou Scene som får tilskudd til bygging av 18 øvingsrom og ett ensemblerom. Rommene skal gi øvingsmuligheter for rundt 70 band når de står klare ved årsskiftet 2018/2019.

– Vi på Tou Scene er henrykt over tildelingen fra Musikkutstyrsordningen. Det vil gi musikkbransjen i Stavanger et betydelig løft og være en svært viktig brikke for videre bransjeutvikling, sier daglig leder ved Tou Scene, Per Arne Alstad.

Ifølge pressemeldingen står Rogaland fylke øverst på tildelingslisten i denne omgang.

Fredrik Refvem

– Anerkjennelse

– Dette tilskuddet gir nye muligheter for kunstfabrikken Tou Scene. Det er også en viktig anerkjennelse av arbeidet som gjøres i kulturbyen Stavanger. Vi har et allsidig og spennende musikkmiljø i byen, med mange band og artister som markerer seg i inn- og utland. De nye øvingsrommene vil bety mye for den enkelte musiker, noe som igjen vil gi mange gode konsertopplevelser for publikum, mener ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø.

En god mill til i Vindafjord

Vindafjord kommune har fått 1.235.000 kroner i tilskudd fra Musikkutstyrsordningen skal bygge 6 øvingsrom i tilknytning til kulturhus i Ølen sentrum.

Litt til Metropolis

33 scener i hele landet fikk tilskudd av Musikkutstyrsordningen til fremføringsutstyr eller til akustiske tiltak i scenelokale, med en samlet tilskuddsramme på kr 3.718.000.

– Unge musikere trenger ikke bare øvingslokaler men også scener der de kan få oppleve musikk og selv få spille konserter, fremholder daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards.

Metropolis fikk tilskudd til fremføringsutstyr, nærmere bestemt kr 30.000 til lysutstyr i storsalen, som tar opptil 300 publikummere.

Kvart mill. til Sola

Med et tilskudd fra Musikkutstyrsordningen på kr 250.000 skal Sola kulturhus, med en tydelig profil mot barn, ungdom og familie, gjøre akustiske utbedringer i hovedsalen.