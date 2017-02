Anbefaler nytt teaterbygg

En ny utredning fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) anbefaler bygging av et helt nytt teaterbygg for Rogaland teater.

Konseptvalgutredningen (KVU) er en av flere etapper på veien mot et eventuelt nytt Rogaland teater. I rapporten teatret nå har offentliggjort, anbefaler PWC at det bygges et nytt teater med fire scener, der de tre minste har tilsvarende kapasitet som i dagens teater, mens den nye hovedscenen utvides til en publikumskapasitet på 550 seter.

«Konseptet har en begrenset kapasitetsøkning, men en stor økning i produksjonskapasitet. Store forbedringer i bak- og sidescener, prøvescener, optimaliserte arbeidsprosesser og intern logistikk gir økningen i antall produksjoner og et bredere teatertilbud,» heter det i rapporten.