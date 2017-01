Bare én politiker hilste

Pål Sverre Hagen har prøvd de fleste typer kostymer. Ofte har han også hatt på kostyme ute blant folk mens han har ventet på filmsettet.

Han har erfart at responsen er svært ulik ut fra hva slags person eller yrke han er kledd som. Men under innspillingen av NRK-serien Valkyrien opplevde han noe helt nytt. Han var iført caps og en selvlysende gul kommunearbeider-jakke, med Oslo kommune på ryggen, skriver Aftenposten.

Selvlysende og usynlig

– Jeg har aldri hatt et så interessant kostyme, sier skuespilleren, som erfarte at han på ett plan bokstavelig talt var selvlysende. Samtidig opplevde han å føle seg nesten usynlig.

– Menn og kvinner i sånne jakker utfører oppgaver vi andre ikke helt forstår. De fikser ting som vi slipper å tenke på, sier Hagen, som hadde sin mest tankevekkende erfaring i og utenfor Oslo rådhus.

Politikerne så ham ikke

Teamet filmet der i mange dager, og han hadde ofte lange pauser. Iført det gule kostymet trakk han seg tilbake og sto ved ulike innganger og ventet.

Mange politikere og andre som styrer byen passerte ham på vei til og fra jobb. Men ikke en eneste verdiget ham et blikk eller hilste på ham.

– Ingen så meg, selv om de passerte meg en og en og jeg var godt synlig, forteller han.

Derfor ble det så veldig tydelig da en mann kom forbi, ga ham et anerkjennende nikk og hilste høflig.

– Da jeg så hvem det var, tenkte jeg, hm ... De andre, de jeg stemte på for eksempel, gjorde det ikke..

Mannen som hilste var Carl I. Hagen.

– For meg som ikke støtter Frps politikk, irriterer det meg desto mer at det var ham. Men jeg må være ærlig.

Skuffet over «sine egne»

Han innrømmer at det var en skuffelse at «hans» politiker ikke tok seg bryet med å hilse.

– De er jo våre folkevalgte. Vi har stemt på dem. De snakker for oss. Og i disse dager der en del politikere sliter med tilliten i folket, så er det viktig for dem å huske på at alle er viktige, sier han, og vil ikke nevne navn på noen av dem som overså ham.

Men de fleste var yngre enn Hagen. Så skuespilleren har tenkt på om det kan være et generasjonsaspekt inne i bildet.

– I så fall vitner det om en trist utvikling når det gjelder alminnelig høflighet, sier han.

– Hvordan var følelsen av å bli oversett?

– Jeg merket i hvert fall at det gjorde nok med meg til at jeg nå forteller denne historien. Hvis du opplever å være usynlig i ditt virkelige liv, vil jeg tro det gjør ganske mye med deg over tid.

Lavstatusyrker

I rollen som en mann som er i overkant opptatt av sikkerhet og beredskap, ble Pål Sverre Hagen også bevisst på å huske hvem som faktisk holder samfunnet i gang.

– Det er mye snakk om å gi yrkesfaglig utdanning mer status. Det er kjempeviktig, disse folkene er alfa og omega for oss, sier han.

Carl I. Hagen husker naturlig nok ikke mannen i gul vest, men er ikke overrasket over at han hilste.

– Jeg prøver å være en hyggelig og snill kar, og det er naturlig for meg å hilse på alle som jobber for kommunen, sier Hagen. Uten å ville være skrytete, opplever han at folk ofte hilser på ham først.

– Da hilser jeg alltid tilbake, sier han.

– Er du skuffet over at kollegene dine ikke hilste?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Jeg vil ikke sette meg til doms over mine politiske konkurrenter.

Ikke bare politikerne?

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen (SV) synes det er trist å høre om skuespillerens opplevelser.

– Selv prøver jeg å være oppmerksom både på dem som jobber i Rådhuset og de andre som jobber for byen og gjør enn fantastisk jobb, sier hun og mener politikerne i tillegg til å hilse bør stoppe opp og ta en prat med de ansatte.

– Vi må rett og slett skjerpe oss, oppfordrer hun.

Samtidig er hun litt overrasket over historien, og håper at Oslos ansatte ikke føler seg oversett av politikerne

– Men kanskje er dette et tegn på at vi i vårt samfunn blir mindre oppmerksomme på hverandre. Kanskje vi alle skal tenke litt over det ved inngangen til det nye året.