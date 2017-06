Bieber kjørte MC på Jæren i går

Det kommer fram i en Facebook-oppdatering fra Fredrik Ingebrigtsen, daglig leder i MC-butikken Allsupermoto, som holder til like ved Forus travbane.

Ingebrigtsen skriver:

«Syke dag!. Klokkå 16 ringte ein Amerikanske fyr å sa an va med Justin Bieber og at an ville kjøra cross. Samla sammen ein gjeng å sammen arrangerte me kjøring for maen å han elska det, evig takknemmlig og utrolig hyggelige fyr»

Syke dag😂. Klokkå 16 ringte ein Amerikanske fyr å sa an va med Justin Bieber og at an ville kjøra cross. Samla sammen... Posted by Fredrik Ingebrigtsen on Tuesday, June 6, 2017

Jarle Aasland

Flyet som har bragt Justin Bieber fra sted til sted på den pågående turneen, landet ved 18-tiden tirsdag på Sola.

Flyet er av typen Gulfstream Aerospace G-V. Det tok av fra Aarhus i Danmark tirsdag ettermiddag og landet ikke lenge etter på Stavanger lufthavn, Sola. Data fra nettstedet flightradar24.com viser at flyet har vært på de stedene der Bieber har hatt konserter de siste ukene.

Justin Biebers crew ankom Stavanger tidligere på dagen. De landet på Sola ved 12.30-tiden tirsdag.

Les også: