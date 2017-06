Bieber-konsert i Danmark: Barn og unge fire timer i kø uten tilgang til mat og drikke. Minst ti besvimte av heteslag

– De hadde betalt ekstra for å komme tettere på scenen, men allerede klokken 10 ble de fratatt all mat og drikke, til og med müslibarer, og sto i kø frem til klokken 14.40 uten tilgang verken til vått eller tørt, sier en av foreldrene til Århus Stiftstidende.

Etterlyser ansvarlighet

– Hvor er ansvarligheten her? spør hun.

Hun undrer seg over at datteren sammen med mange andre måtte stå i kø i nesten fem timer for å få et armbånd til Golden Circle. Hun henviser til en lignende konsert med Justin Bieber i Parken i København, hvor hun opplevde at det var langt bedre organisering.

– I Parken fikk man armbåndene samme dag, og fikk adgang både til toaletter og å hente mat, sier hun.

Arrangørene avviser kritikken. En representant for arrangøren sier at det både var adgang til å kjøpe vann, og at det var toaletter der. han sier også at barna oppførte seg ordentlig, mens flere foreldre skapte farlige situasjoner fordi de ikke fulgte vaktenes anvisninger.

Jarle Aasland

Kunne ikke forlate køen

Men foreldrene som kritiserer arrangøren er ikke enige i dette.

– Barn og unge sto i køen i alle disse timene, og kunne ikke forlate plassen uten å miste den. Da hadde de ikke adgang verken til mat eller drikke, sier kvinnen til stiften.dk (nettavisen til Århus Stiftstidende, red. anm.)

En kombinasjon av varme og for lite mat og drikke førte til at minst 10 personer som sto i køen til Justin Bieber-konserten i Aarhus, besvimte.

– I alt ble 10–12 jenter hjulpet ut av køen etter å ha fått heteslag. To av disse måtte fraktes ut på båre, skriver stiften.dk.

Jarle Aasland

Arrangøren i Danmark svarer slik ved Nocolai Hommelhoff:

– De har maksimalt ventet i fire timer. Og i Golden Circle var det et vannndepot hvor de kunne kjøpe vann, og det var også toaletter, sier Hommelhoff.

Overfor den danske avisen var han også opptatt av foreldrenes oppførsel:

– Barna oppførte seg flott, men flere foreldre var helt umulige. Det skapte farlige situasjoner at de ikke fulgte vaktenens anvisninger og løp forbi vaktene med barna sine, sier Hommelhoff.