Carrie Fisher er død

Det bekreftes av hennes datter til People Magazine.

I en uttalelse fra datteren til Fisher, Billie Lourd, heter det:

– Det er med stor sorg at jeg kan bekrefte at min elskede mor Carrie Fisher gikk bort klokken 08.55 i morges. Hun var elsket av hele verden og vi vil savne henne veldig. Familien takker for at hun har vært i deres tanker og bønner, heter det.

Hun døde tirsdag, bare noen dager etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles, 15 minutter før landing. Hun ble lagt inn på intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles.

Den amerikanske skuespilleren har vært åpen om sine mentale problemer og år som narkotikamisbruker.