Chris Rock til Stavanger

Stavanger og Oslo er de to eneste byene i Norge som får besøk av Chris Rock, som er kjent som både komiker, skuespiller, forfatter og produsent. Han har vunnet fire Emmy-priser og tre Grammy-priser og har også vært nominert flere ganger.

4. oktober står han på scenen i DNB Arena i Stavanger. Tre dager seinere står han på scenen i Oslo Spektrum.

Han kommer til Europa med «The Total Blackout Tour», som har vært en stor suksess i USA.

I 2016 var han vert for Oscar-utdelingen og i det siste året har han regissert HBO-spesialen «Amy Schumer: Live at the Apollo», hatt en gjesterolle i «Empire» og gjort en gjesterolle i «A Very Murray Christmas».

Chris Rock har i løpet av de siste 30 årene gjort suksess både i film og på TV. I 2009 skrev og produserte han dokumentaren «Good Hair». I 2014 skrev, produserte og spilte han i filmen «Top Five» og var executive producer for «Eat Drink Laugh: The Story of the Comic Strip», en dokumentar om en av New York´s viktigste komikerklubber. Han har også spilt i flere filmer som «Grown Ups», «Madagascar», «Head of State», «Nurse Betty», «CB4», «Death at a Funeral», «I Think I Love My Wife», «2 Days in New York», «Dogma» og «New Jack City». Chris var en del av ensemblet til «Saturday Night Live» fra 1989-1993 og skrev, produserte og var fortellerstemmen for serien «Everybody Hates Chris» fra 2005-2009.

Ingen telefoner, kameraer eller smartklokker vil være tillatt inne på showet. Disse enhetene vil bli puttet i forseglede poser ved inngangene, men publikum vil selv ta vare på disse.