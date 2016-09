Ennå kan et forbløffende antall nordmenn gjøre rede for nøyaktig hva de gjorde 11. september 2001, som om den enkeltes biografi, terroren og mediebegivenheten går opp i en høyere enhet. Selv satt jeg på bussen etter å ha blitt målt og registrert hos Siviltjenesteadministrasjonen på Dillingøy.

Tilbake i Oslo steg jeg inn i leiligheten på Majorstua der de andre i kollektivet satt krumnakket rundt en liten reise-tv. Hva er det som foregår her? Så dukket det neste flyet opp i høyre bildekant. På femtenårsdagen for «The day they wounded New York», som Leonard Cohen synger, satte jeg meg ned for å se CNNs løpende dekning på ny (tiårsmarkeringen ble av naturlige årsaker forbigått av nordmenn flest). Hva lærte jeg?