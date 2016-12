Dagen etter at «Star Wars»-stjernen Carrie Fisher gikk bort, døde også hennes mor, skuespillerlegenden Debbie Reynolds.

84 år gamle Reynolds, som blant annet er kjent for rollen i filmmusikalen «Singin' in the rain», falt onsdag om etter å ha fått slag. Hun ble fraktet til sykehus hvor hun senere døde.

– Hun ønsket å være med Carrie, sier sønnen Todd Fisher til magasinet Variety.