Den nye kultursjefen vil at kulturen skal lære av næringslivet

– Mitt mantra er samarbeid. I veldig mange sammenhenger er kulturen lillebror. Derfor er samarbeid helt avgjørende. På kulturfeltet skal vi se hverandre i øynene, ikke se over skulderen. Vi må jobbe sammen, sier Bjerkestrand.

– Du kan egentlig bare dure på med programerklæringen.

– Vel, det er litt tidlig å komme med de store talene. Jeg kjenner kulturlivet i Stavanger godt, men jeg skal bli enda bedre kjent med folkene jeg skal jobbe med, med det kulturelle grunnfjellet og alle som på ulike måter beriker kulturbyen. Det er noen milepæler som vi ikke kommer utenom: Kulturplanen til kommunen er svært viktig, det samme er arbeidet med kultur og næring. Stavanger har også et byjubileum der jeg mener kulturen skal spille en viktig rolle.

– Hvordan ser du på kulturlivet i Stavanger per 29. mai 2017?

– Stavanger er ingen novise på kulturfeltet. Her har det blitt satset mye og godt i mange år.

Kunst og næring

– Hva har vi, og hva har vi ikke?

– Kulturlivet har veldig mange gode kvaliteter. Vi har mange sterke kunstnerskap, mange fantastisk flinke folk. Byen har solide institusjoner som drives på en god måte. Den kulturelle infrastrukturen er god, men det er også noen mangler. Da tenker jeg på bransjene rundt kunstnerne, den delen som driver formidling, eksport og alt dette som ikke handler om selve kunstproduksjonen. Det vil jeg jobbe med. Og... vent, sa ikke jeg at jeg ikke skulle komme med noen programerklæring?

– Jo, men nå er du i siget her, så...

– ... ja, jo, ok, vi må altså arbeide med alt dette som løfter kunstnerskapene og får musikk, kunst og alt sammen ut til folk, lokalt men også nasjonalt og internasjonalt. Stavanger er kjent som en by som kan næringsutvikling. Jeg vil at kulturlivet skal lære av andre bransjer. Men, og dette må du ta med: Alt skal gjøres med utgangspunkt i kunstnerskapene. Det skal alltid være utgangspunktet.

Ut av styrene

– Hvorfor søkte du jobben som kultursjef?

– Etter åtte-ni år som forvalter av nasjonale støtteordninger tror jeg mine ressurser kan komme til nytte i en slik jobb. Jeg har alltid sagt at jeg ville jobbe i Stavanger igjen, og dette var en mulighet jeg ikke ville la gå fra meg.

Arnfinn Bjerkestrand har ikke hevet lønn fra Stavanger kommune siden 2001, men er fast bestemt på at han er stavangermann til beinet.

– Ja, så absolutt. Jeg har bodd på Hundvåg hele tiden, selv om jeg har brukt mye tid i Oslo – og ikke minst på vei til og fra Oslo. Men Stavanger er hjemme.

– Du sitter i flere ulike styrer i kulturlivet i Stavanger. Hva gjør du med de vervene?

– Jeg må nok si fra meg styrevervene når jeg begynner i jobben som kultursjef.

Bred bakgrunn

Bjerkestrand har musikkfaglig bakgrunn fra Rogaland musikkonservatorium, erfaring som kirkemusiker, og var forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon i en årrekke. Han har siden 2011 jobbet frilans og hatt en rekke verv i forskjellige råd, fondsstyrer og utvalg. Bjerkestrand har holdt kurs og undervisning knyttet til kulturpolitikk og gründerskap for bachelor- og mastergradsstudenter på flere høyskoler og universitet.

I flere år var han medlem av Norsk kulturråd, og han har blant annet holdt kurs og seminarer om hvordan man som kommune og fylkeskommune skal nå frem i ulike støtteordninger.

Bjerkestrand tiltrer stillingen som kultursjef i Stavanger i august. Han overtar etter Rolf Norås.