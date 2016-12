Drangsholdt vs Kagge: Tid til å tie. Eller: Kunsten å være taus i 50 døgn

Lydforurensing.

Vi innhylles i støy. Hele dagen lang omgis vi av lyder fra bygningsarbeid og trafikksus, datamaskinvifter og bakgrunnsmusikk, piping fra mobiltelefoner og during fra kjøleskap. I tillegg har vi den digitale lyden vi fyller hodene våre med, i form av sosiale mediers endeløse pratestrøm og meldinger som kommer flyvende via epost. Adventstiden er kanskje ekstra rik på støy, enten vi befinner oss på ettermiddagens obligatoriske juleavslutning med barn som er høye på sukker springer, eller på kjøpesenter hvor vi utsettes for lydene av konsum og Slade som synger julen inn.