EBU: Russland utestengt fra Eurovision

– Vi ga den russiske kringkasteren to alternativer. Det ene var å delta via satellitt og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse. Ingen av delene var akseptabelt for kringkasteren Channel One og de har besluttet å ikke vise konkurransen. Det betyr dessverre at Russland ikke får mulighet til å delta i år, heter det i en pressemelding fra Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

De skriver at de har gjort alt de kunne for å sikre samtlige land deltakelse.

Ukrainas sikkerhetstjeneste har gitt artisten Julija Samojlova innreiseforbud i tre år. Russlands kringkaster varslet selv at de trolig ville sette foten ned for russisk deltakelse hvis ikke artisten selv var til stede.

– Vi synes tilbudet om deltakelse via satellitt er snodig og nekter å gå med på det, fordi det er definitivt i strid med selve essensen av konkurransen, uttalte Channel One i slutten av mars.