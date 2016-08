Elvis Costello spiller solo i Konserthuset

Declan Patrick Aloysius MacManus, bedre kjent under artistnavnet Elvis Costello, har en høy stjerne hos mange musikkinteresserte. I starten av karrieren, og på de første platene, var Costello sterkt påvirket av punk og new wave. Siden har han gjort seg bemerket i en rekke sjangre, blant annet blues, country, rock og crooning. Han er også kjent som produsent og for sine samarbeid med svært ulike artister. På den lista står folk som Anne-Sofie von Otter, Burt Bacharach, Allen Toussaint og Bill Frisell.

For tiden reiser han på turné mutters putters alene, med selskap av et ukjent antall gitarer, historiske bilder og en haug med anekdoter om ymse og diverse.

Denne oppakningen tar han med seg til Stavanger Konserthus (Fartein Valen) 2. mars 2017. Billettene legges ut for salg fredag 2. september.

Anmelderne har skrytt voldsomt av Costellos solokonserter. Her er et utvalg punchlines fra markedsføringen:

“…The concept worked well as Costello stitched his songs into a narrative of recollections and anecdotes.” (Manchester Evening News).

“…This gig has become more deep-rooted English feelings than punk. Now he is a profound showbiz veteran, from a country which should embrace him again.” (The Independent, 2015).