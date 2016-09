Fire nye barnebøker fra Rogaland

I tillegg til Bobbie Peers, lanserer Terje Torkildsen, Erika Fatland, Lene Ask og Bjørn Arild Ersland nye bøker under Kapittels barneprogram Bokmerke.

Terje Torkildsen har vunne den prestisjetunge Uprisen for sine ungdomsromanar to gonger. I haust kjem første bind i ein serie novellesamlingar for ungdom, med utgangspunkt i oljebyen Stavanger. I "Stavanger stories" møter me søskena Betty, Broremann og Duxen frå Stavanger og deira ulike møte med livet, døden, gleda, saknet og kjærleiken.

Erika Fatland er allereie tungt til stades på årets Kapittel-program, som forfattaren bak årets "Hele Rogaland leser"-bok, "Sovjetistan". Men ho er også aktuell som komande barnebokforfattar, med thrillaren "Vinterkrigen", som handlar om klimakrisen. Boka er ikkje i butikkane før utpå nyåret, men Fatland nyttar høvet til å lesa litt frå den komande bok på årets Kapittelfestival.

Stavanger-baserte Bjørn Arild Ersland er ein særs produktiv og kritikarrost forfattar av bøker både for store og små. Nå har han for førset gong gått saman med den prisløna illustratøren, fotografen og forfattaren Lene Ask, og saman har dei laga fotobiletboka "Inn i skogen". Boka handlar om to systrer som dreg på telttur i skogen, og blir passande nok lansert på familiedag på Preikestolhytta søndag.

I tillegg til dei opne arrangementa for barn på Kapittel, blir det gjennomført fleire lukka arrangement for inviterte klassar. På desse arrangementa får mange hundre elevar i stavangerskulen møta ulike forfattarar som er i byen på litteraturfestival.