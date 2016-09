Det var bare instruktøren og hennes datter som møtte da BUL skulle starte dansekurs for barn i Stavanger. Men Ann Cathrine Høyland gir seg ikke så lett.

Folkedansinstruktøren og barnehagelæreren ivrer for at hennes og andres barn skal få oppleve samme gleden med folkedansen som hun selv har hatt siden hun var liten. Hun frykter også at kunnskapen forsvinner om ikke kommende slekter blir kjent med denne tradisjonskulturen tidlig i livet.

- Det er ikke lenge siden jeg kunne lese i avisen om foreldre som tok seg fri fra jobben for å sikre barna plass på det private dansestudioet Steps i Hillevåg. Og om lange ventelister i kulturskolen og turnforeninger her i distriktet. Men folkedans har visst ingen interesse, kommenter Høyland.