George Michael: Ungpikeidolet som fanget 80-tallssjelen

Første juledag sovnet popikonet stille inn i sitt hjem. Som den ene halvdelen av boybandet Wham og senere som soloartist, skapte Michael noen av de største hitene på 1980-tallet, deriblant «Faith», «Careless Whisper» og klassikeren «Last Christmas», en av verdens mest kjente julepopsanger.

De siste årene viste Michael seg sjelden offentlig og skapte oftere overskrifter gjennom skandaløse episoder – noen av dem knyttet til narkotika – enn gjennom musikken.

Heinz Peter Bader / Reuters / NTB scanpix.

Åpen

Han var ikke redd for å snakke om privatlivet sitt i intervjuer.

– Folk ønsker å se meg som tragisk, med sexskandaler og narkotikabruk ... det er ikke de tingene folk flest trakter etter, og jeg tror det tar bort folks misunnelse å se svakhetene dine. Jeg ser dem ikke som svakheter lenger. Det er bare den jeg er, sa han i et intervju med The Guardian i 2009.

I 1998 sto sangeren fram som homofil etter å ha blitt arrestert for uanstendig oppførsel på et offentlig toalett i en park i Los Angeles.

Under en turné i 1991 møtte Michael kjæresten Anselmo Feleppa. De nådde kun å leve sammen i kort tid, før Feleppa døde i 1993 av en aidsrelatert hjerneblødning og etterlot Michael sønderknust. I 1997 ble Michael igjen rammet av sorg da moren døde.

Gikk rett inn på hitlistene

George Michael ble født som Georgios Kyriacos Panagiòtou i London i 1963 og hadde greskkypriotisk far og engelsk mor.

Sammen med skolekameraten Andrew Ridgeley dannet han duoen Wham i 1981. Med sin kjekke framtoning, høyt hår, singlet og minishorts, fanget bandet tidsånden og ble raskt noen av Storbritannias største popstjerner med hits som «Club Tropicana» og «Wake Me Up Before You Go Go».

Berømmelsen spredde seg også globalt, og i 1985 ble gruppa det første vestlige popbandet som opptrådte i Kina etter at kommunistregimet gradvis åpnet seg mot resten av verden.

Solosuksess

I 1986 gikk gruppa hver til sitt, og året etter ga Michael ut sitt første soloalbum, «Faith». Albumet signaliserte et skifte i stil og første spor på platen var sangen «I Want Your Sex». Til tross for topplasseringer på hitlistene ble den bannlyst på flere radiostasjoner i USA og Storbritannia på grunn av de seksuelle tekstlinjene.

Michael fortsatte å produsere nytt materiale gjennom 1990- og 2000-tallet og skapte blant annet kontroverser i 2004 med låta «Shoot The Dog». Låten var en protest mot krigen i Irak, og musikkvideoen gjorde narr av George W. Bush og Tony Blair.

Helseproblemer

De siste årene økte bekymringen for Michaels helse. I 2009 sa David Furnish, som nå er gift med Elton John, at parets venner var bekymret for Michael. Elton John og George Michael har med stor suksess fremført førstnevntes låt «Don't Let The Sun Go Down On Me» som en duett.

I 2011 måtte Michael avlyse en rekke konserter da han ble lagt inn på sykehus i Wien med lungebetennelse. Etter å ha blitt skrevet ut holdt han et følelsesladd pressemøte utenfor boligen sin i London hvor han sa det hadde vært «nære på» at han ikke overlevde.

Ifølge en talsperson sovnet han stille inn i hjemmet sitt første juledag.