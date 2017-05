Gullpalmen til svensk film

Totalt 19 filmer var med i konkurransen om den høythengende prisen. Den ble delt ut under en prangende seremoni i byen på den franske Rivieraen, med den italienske skuespilleren Monica Bellucci som vertinne.

Filmen var en av favorittene før prisutdelingen, sammen med franske "120 BPM», ukrainske «A gentle creature» og russiske «Loveless».

At den svenske satiren «The square» skulle ha mulighet til å hente hjem den gjeveste prisen, ble tydelig etter at russiske Andrej Zvjagintsevs «Loveless» ble tildelt juryens pris.

– Herregud!

Hovedpersonen i «The square» er en vellykket kunstkurator som blir ranet samtidig som han må håndtere en PR-krise knyttet til utstillingen han skal til å åpne. Filmen handler både om politisk korrekthet og den moderne mannens forvirrede identitet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Danske Claes Bang har hovedrollen i filmen.

– Herregud! ropte Österlund da han kom opp på scenen for å motta prisen.

Österlund har fått mye ros under filmfestivalen. Og han har selv ikke vært helt beskjeden på egne vegne.

– Jeg hadde ikke takket ja til tilbudet om å bli med i en annen kategori. Jeg har kjempet meg fram til dette, sa han til TT om nominasjonen til Gullpalmen.

I forkant av prisutdelingseremonien sa juryens president, den spanske filmskaperen Pedro Almodóvar, at diskusjonene denne gangen gikk «svært raskt» unna. Blant de øvrige jurymedlemmene var de amerikanske skuespillerne Will Smith og Jessica Chastain.

Spesialpris til Kidman

Sofia Coppola ble tidligere på kvelden hedret som beste regissør. Coppola fikk prisen for borgerkrigsdramaet «The Beguiled». Hun er den andre kvinnen som noen gang har vunnet denne prisen i Cannes.

Nicole Kidman mottok en spesialpris fra juryen i anledning at festivalen fyller 70 år. Hun har hatt befatning med hele fire prosjekter på årets festival.

Et av dem var den gresken film «The killing of a sacred deer», som vant pris for beste manus. Hederen ble delt med det britisk-fransk-amerikanske dramaet «You Were Never Really Here». Hovedrolleinnehaver Joaquin Phoenix ble kåret til beste mannlige skuespiller.

Beste kvinnelige skuespiller ble tyske Diane Kruger.